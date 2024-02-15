الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تعبئة "كراتين رمضان" للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

كراتين رمضان
كراتين رمضان

أعلنت جمعية "الأورمان"، أنها تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بدأت في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 وذلك مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقتٍ كافٍ على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة أسوان.

وشدد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم  خلال شهر رمضان المعظم، منوهًا بأن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم. 

توزيع مساعدات غذائية استعدادًا لشهر رمضان 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه من الآن واستعدادًا لشهر رمضان المعظم، تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير الآلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان. 

وأشار إلى أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وتسعى الجمعية - تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان - إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

كراتين رمضان
كراتين رمضان
أسوان التضامن الاجتماعي الأورمان كراتين رمضان الأسر الأولى بالرعاية

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