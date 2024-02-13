أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024.. ونسب التخفيضات

زاد البحث عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 وأماكن تواجدها في جميع محافظات الجمهورية لرغبة الملايين من الأسر المصرية في شراء السلع الغذائية الأساسية وتخزينها لشهر رمضان المبارك ورغبة في توفير الوقت والجهد للتفرغ للعبادة والطاعة طوال الشهر الكريم.



أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

ينطلق معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية خلال الأيام المقبلة وتستمر لمدة شهر كامل حيث يوفر للمواطنين جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم وإليكم أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024:-

سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 25 جنيها.

سجل سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو 56 جنيها.

سجل سعر زجاجة زيت قلي وزن 700 جرام 45 جنيها.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام نحو 20 جنيها.

سجلت علبة سمنة كريستال كيلو ونصف نحو 180 جنيها.

سجلت زجاجة زيت عافية عباد الشمس وزن 3 لتر نحو 270 جنيها.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

عناوين معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة كما يلي:-

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

ميدان الباشا بمصر القديمة.

شارع حسن المأمون بمدينة نصر.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

منطقة زهراء المعادي.

عناوين معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة كما يلي:-

حي شمال الجيزة 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيس.

شارع طبعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

حي الوراق 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق ومنفذ بجوار مبني الحي القديم.

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

خلف مسرح البالون أبو المعاطي.

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع الصفا والمروة.

موعد إقامة معرض أهلا رمضان 2024 ونسب التخفيضات

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان 2024 في جميع محافظات الجمهورية بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير الجاري وحتى يوم 15 مارس المقبل 2024 ولمدة شهر كامل وتصل نسب الخصم على السلع الغذائية المعروضة إلى 40 % بالمقارنة بالأسواق الأخرى.

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