الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024.. ونسب التخفيضات

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان 2024

زاد البحث عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 وأماكن تواجدها في جميع محافظات الجمهورية لرغبة الملايين من الأسر المصرية في شراء السلع الغذائية الأساسية وتخزينها لشهر رمضان المبارك ورغبة في توفير الوقت والجهد للتفرغ للعبادة والطاعة طوال الشهر الكريم.


أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

ينطلق معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية خلال الأيام المقبلة وتستمر لمدة شهر كامل حيث يوفر للمواطنين جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم وإليكم أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024:-

سجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيها.
سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 25 جنيها.
سجل سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو 56 جنيها.
سجل سعر زجاجة زيت قلي وزن 700 جرام  45 جنيها.
سجل سعر كيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام نحو 20 جنيها.
سجلت علبة سمنة كريستال كيلو ونصف نحو 180 جنيها.
سجلت زجاجة زيت عافية عباد الشمس وزن 3 لتر نحو 270 جنيها.

txt

ضبط 1100 طن سلع محجوبة لطرحها بالسوق السوداء

txt

"الداخلية" تضبط 611 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

 

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

عناوين معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة كما يلي:-

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.
حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.
منطقة المنيل بحي مصر القديمة.
ميدان الباشا بمصر القديمة.
شارع حسن المأمون بمدينة نصر.
حي الموسكي بالمنطقة الغربية.
منطقة زهراء المعادي.

عناوين معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة كما يلي:-

حي شمال الجيزة 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيس.

شارع طبعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

حي الوراق 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق ومنفذ بجوار مبني الحي القديم.

6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

خلف مسرح البالون أبو المعاطي.

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع الصفا والمروة.

txt

الغرفة التجارية ببورسعيد تبدأ تجهيز معرض "أهلا رمضان" لافتتاحه 19 فبراير الجاري

txt

بأسعار مخفضة.. الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لإقامة معرض "أهلا رمضان"

 

موعد إقامة معرض أهلا رمضان 2024 ونسب التخفيضات

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان 2024 في جميع محافظات الجمهورية بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير الجاري وحتى يوم 15 مارس المقبل 2024 ولمدة شهر كامل وتصل نسب الخصم على السلع الغذائية المعروضة إلى 40 % بالمقارنة بالأسواق الأخرى.

 

اقرأ المزيد

أسعار فوانيس رمضان 2024

معارض أهلا رمضان 2024 أهلا رمضان 2024 رمضان 2024 معارض اهلا رمضان أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية معرض أهلا رمضان سعر كيلو السكر سعر كيلو الأرز سعر زجاجة زيت

الأكثر قراءة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

أحمد موسى يكشف تفاصيل ما طلبه نتنياهو من الوفد المشارك بالاجتماع الرباعى بمصر

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟