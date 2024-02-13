ضبط 1100 طن سلع محجوبة لطرحها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 628 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 1100 طن سلع تموينية أبرزها "162 طن أرز، 62 طن سكر، 52 طن دقيق و520 طن أعلاف حيوانية" - 254 ألف لتر مواد بترولية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها