الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1100 طن سلع محجوبة لطرحها بالسوق السوداء

سلع محجوبة
سلع محجوبة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وأسفرت الحملات عن ضبط 628 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 1100 طن سلع تموينية أبرزها "162 طن أرز، 62 طن سكر، 52 طن دقيق و520 طن أعلاف حيوانية" - 254 ألف لتر مواد بترولية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأمن العام يكثف حملاته على الأسواق للتصدى لمحاولات حجب السلع

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"الداخلية" تضبط 611 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها

السوق السوداء حجب السلع سلع محجوبة أرز سكر

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