"الداخلية" تضبط 611 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بـوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 611 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (802 طن سلع تموينية أبرزها "252 طن أرز، 106 طن دقيق، 37 طن سكر، 279 طن أعلاف حيوانية" - 126 ألف لتر مواد بترولية)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.