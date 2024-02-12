الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للمقاولات مقيم بالبحيرة؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

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وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بـ12.3 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شركة مقاولات سداد 12 مليون وزارة الداخلية الداخلية جرائم الأموال العامة الكسب غير المشروع

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