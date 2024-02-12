ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للمقاولات مقيم بالبحيرة؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بـ12.3 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.