الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"دولارات مزيفة".. التحقيق مع صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب فى الجيزة

دولارات مزيفة
دولارات مزيفة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع صاحب شركة ومقاول، على خلفية اتهامهما بالنصب على شخص باستخدام “دولارات مزيفة”.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية.

وتلقى اللواء سامح بدوى مفتش مباحث الطالبيه إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيفين مغلفين بكيس بلاستك، القى القبض عليهما.

وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الأول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى إبراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة صاحب شركة مقاول دولارات مزيفة أمن بالجيزة الطالبية

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