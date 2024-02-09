الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بأوسيم

إصابة سائق وعامل
إصابة سائق وعامل

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه في واقعة إصابة سائق وعامل في مشاجرة مسلحة بأوسيم بسبب خلافات مالية

وأصيب سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز.

انتقلت علي الفور، الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مجدي م" 28 سنة، سائق مصاب بطلق ناري بالفخذ، "محمد ي" 35 سنة، عامل، مصاب بكسر في عظمة إثر طلق ناري، وطرف "محمد أ" 40 سنة، "له معلومات جنائية مسجلة"، بسبب خلافات مالية، قام علي إثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية علي الطرف الأول محدثا إصابتهما، وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة اصابة سائق خلافات مالية مشاجرة منطقة بشتيل

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