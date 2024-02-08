إصابة 4 في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما وسوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع مشاجرة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بمركز طما الطرف الأول "عبد الوهاب. خ" مصاب باشتباه نزيف في المخ ونزيف في البطن، و"السيد. خ"، مصاب بكسر بالساعد الأيسر، والطرف الثاني "إسماعيل. م"، مصاب بطلق ناري بالساق الأيمن، و"محمود. م" مصاب بجرح رضي بالرأس وكدمة باليد اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت تحقيقاتها