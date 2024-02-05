مصرع شخص في مشاجرة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، على يد أشخاص تعدوا عليه بسلاح أبيض في مشاجرة.

استقبل مستشفى مشتول السوق المركزى، “ مدكور.إ.أ”، 53 سنة، مقيم قرية أبو دقن، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية “ جثة هامدة ”، وتبين وفاته بعد ان تعدى عليه آخرون فى مشاجرة وقعت فى قرية الخشنة، بدائرة المركز قام على أثرها بعض الأشخاص، بطعنه بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثر طعنات بالصدر.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى مشتول السوق المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.