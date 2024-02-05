الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في مشاجرة بالشرقية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه، بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، على يد أشخاص تعدوا عليه بسلاح أبيض في مشاجرة.

استقبل مستشفى مشتول السوق المركزى، “ مدكور.إ.أ”، 53 سنة، مقيم قرية أبو دقن، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية “ جثة هامدة ”، وتبين وفاته بعد ان تعدى عليه آخرون فى مشاجرة وقعت فى قرية الخشنة، بدائرة المركز قام على أثرها بعض الأشخاص، بطعنه بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثر طعنات بالصدر.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى مشتول السوق المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

مستشفى مشتول السوق المركزى طعنات بالصدر سلاح أبيض مركز مشتول السوق وقوع مشاجرة

مواد متعلقة

حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

والدة قتيل الشرقية على يد أولاد أعمامه: لازم يتعدمو عشان تبرد ناري

محافظ الشرقية يكرم خريجي الدفعة الأولى من مبادرة "1000 مدير مدرسة"

جامعة الزقازيق تتقدم 90 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الأسباني

إصابة طفلة بحالة مرضية تناولت مادة كاوية بالمنزل بالشرقية

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مصنع طوب بالشرقية

العثورعلى طفل حديث الولادة عاريا فى صندوق قمامة بالشرقية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين