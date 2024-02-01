والدة قتيل الشرقية على يد أولاد أعمامه: لازم يتعدمو عشان تبرد ناري

"أنا مش عايزة غير حق ابنى اللى اتقتل غدر قصاد كل الناس.. اللى قتله لازم يتعدم علشان تبرد ناري".. بهذه الكلمات تحدثت الأم المكلومة التي فقدت نجلها الشاب على يد أولاد عمومته في مشاجرة بمنطقة كفر الإشارة بالزقازيق.

التقت "الدستور" "فاتن. س. ا" والدة المجني عليه “إبراهيم” 26 سنة، إن نجلها قد توفى متأثرًا بالضرب المبرح على رأسه وجسده من أولاد أعمامه.



والتقطت الحديث شقيقة المجني عليه "رحمة" التي أكدت أن الخلافات اندلعت بين شقيقها وأقاربه المتهمين منذ شهر، وطالب شقيقها وأسرته الصلح لكف الأذى، لكن الطرف الآخر لم يستجب، بل تأججت الخلافات منذ عدة أيام وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهمون بضرب المجني عليه حتى أحدثوا إصابته التي أودت بحياته.



وأضافت: دموعنا لم تجف من يوم وداعه فى انتظار رجوع حقه، والأجهزة الأمنية بدائرة قسم ثان الزقازيق، قامت بدورها على الوجه الأمثل ولم تقصر، منذ حدوث الواقعة، وتم ضبط المتهمين الأساسيين فى الواقعة"..

وكان بلاغًا قد ورد بإصابة المجني عليه إثر مشاجرة دامية بمنطقة كفر الإشارة بدائرة قسم ثان الزقازيق، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.



وبعد مرور أسبوع كامل على إصابته وتواجده في المستشفى، توفي متأثرًا بإصابته، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه دخل لمستشفى جامعة الزقازيق وبه إصابات بالغة بالرأس وكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى ونزيف بالمخ وجروح قطعية متعددة، وتهتك بإبهام اليد اليسرى وكدمات بالظهر والفخذ،. وكان سبب الوفاة نزيف بالمخ بعد الضرب الشديد الذى افضى إلى الموت.

ام المتوفى وشقيقته

المتوفى

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