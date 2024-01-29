ضبط 2 طن مخصبات محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية قبل تهريبها بصان الحجر بالشرقية

شنت إدارة تموين صان الحجر بالشرقية، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية برئاسة محمد عبدالله نوفل مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 481 جنح صان الحجر 2024 ضد المدعو م.ن.ع.ا لحيازته 40 شيكارة سماد نترات بإجمالي كمية قدرها 2 طن محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى سياق متصل، صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طنا و710 كيلو جرام، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.



وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.



وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 207 لسنة جنح أ د ط 2021، ضد "م. ع.م" لإدارته مخزن للمواد الغذائية والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية، وتم التحفظ على 23 طن زيت تمويني، وطن و830 كيلو جرام مكرونه، وطن و380 كيلو جرام أرز، 500 كيلوجرام سكر، و642 كرتونة منظفات".



وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة مستمرة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.