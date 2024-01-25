أهالي الشرقية يشيعون جنازة عائلة كاملة قضت في حادث مأساوي

خيم الحزن على أهالى عزبة شيمى، بدائرة مركز ديرب نجم، أثناء تشييع جنازة 5 أفراد من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث مأساوي على طريق طحا المرج بدائرة المركز.

تجمع المئات من أهالى العزبة والعزب والقرى المجاورة، وانطلقت الجنازة من مسجد القرية، وصولاً لمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن الشديد.

وطالب أهالي العزبة المسؤولين بالنظر لذلك الطريق وتطويره لما يتسبب فيه من العديد من الحوادث التي حصدت أرواح الاهالى.

وكان مستشفى ديرب نجم المركزى، قد استقبل أمس رجلا فى العقد السادس من العمر، ونجله وطفل نجله "طفل رضيع لم يتجاوز عمره الشهر" وزوجة نجله ووالدتها، جثث هامدة.

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