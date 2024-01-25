الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.. التحريات أولية تكشف سبب حادث الشرقية

مصرع شخص
مصرع شخص

أفادت التحريات الأولية بشأن انقلاب سيارة في مصرف، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة، ، أن السبب في الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزي، أمس، أب في العقد السادس من العمر، ونجله وطفل نجله "رضيع" وزوجة نجله ووالدتها، جثث هامدة. 

وتبين أنهم كل من عمارة عمارة عطية الحملى، 65 سنة، ومحمد عمارة، 35 سنة، ونجله “عبد الله- رضيع بعمر شهر-"، وأميمة السيد، 55 سنة، وإسراء إبراهيم عبد الجليل، 28 سنة، "جثث هامدة" جميعهم من أسرة واحدة، مقيمين بعزبة الشيمي بمركز ديرب نجم، ولقوا مصرعهم في انقلاب سيارة ملاكي في مياه مصرف بناحية كوبري منشأة قاسم في اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم، وانتقل مرفق الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقلهم لمستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم جميعا بثلاجة حفظ الموتى لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنهم.

وفى سياق متصل، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، فى ترعة مويس، بطريق منيا القمح.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فى بحر مويس، فى طريق منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة تدعى “ آمال.م.ج” 80 سنة، غرقا، وإصابة كل من “روان.م.م” 27 سنة، بفشل فى التنفس واضطراب فى درجة الوعى، وتم حجزها بالعناية المركز بمستشفى منيا القمح المركزى، كما أصيب كل من “شربات.ب” 27 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ شروق.ع”، 18 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ فاطمة.ع.ا” 31 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج، و“ أحمد.ال.ر”، 59 سنة، بكدمات وسحجات، و“ محمد.ع.ج”، 34 سنة، كدمات وسحجات.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، فيما يجرى تلقى باقى المصابين للعلاج اللازم.

 

حادث انقلاب سيارة مصرع 5 افراد من اسرة واحدة اختلال فى عجلة القيادة مستشفى ديرب نجم المركزي منشأة قاسم

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