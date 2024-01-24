إصابة أسرة باشتباه تسمم بعد تناول مواد غير معلومة في الشرقية

أصيبت أسرة كاملة بمحافظة الشرقية، باشتباه تسمم، بعد تناول طعام غير معلوم المصدر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

واستقبل مستشفى القنايات المركزى كل من “ خالد.ع.س”"، 48 سنة، ونجلته “ شهد”، 18 سنة، ووالدتها “رضا.م.م”، 45 سنة، مقيمين عزبة أبو حجاب، بمدينة القنايات، بمحافظة الشرقية، مصابين بآلام فى البطن واشتباه حالة تسمم، وتبين وقوع إصابتهم بعد تناول مادة غير معلومة.

تم نقلهم لمستشفى القنايات المركزى، ويجرى تلقيهم العلاج اللازم

وفى سياق متصل، أصيبت أم وأطفالها بمركز ههيا بالشرقية باشتباه حالة تسمم، وجار تلقيهم العلاج وبحث أسباب الإصابة.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى كل من "شيرين. ر. س"، 35 سنة، و"آية. م. ال"، 3 سنوات، و"أحمد محمد. ال" عامين، مصابين باشتباه فى حالة تسمم "نزلات معوية وحالات قىء وإسهال" ويجرى تلقيهم العلاج بالمستشفى، كما يجرى أخذ عينات للوقوف على سبب الحالة المرضية ومعرفة تداعياتها.

كما أصيبت طفلتان بمحافظة الشرقية بحالة تسمم دوائي، بعد تناولهما عقارًا طبيًا عن طريق الخطأ بمنزلهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي "ملك.ط.ب" 3 سنوات، وشقيقتها "مليكة" 4 سنوات، مصابتين بحالات قيء وغثيان، وتبين إصابتهما بحالة تسمم دوائي بعد تناولهما عقارًا طبيًا عن طريق الخطأ بمنزلهما بمركز الحسينية.

وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب 5 أطفال بمحافظة الشرقية بحالة تسمم دوائي، بعد تناولهم جرعات دواء عن طريق الخطأ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى مشتول السوق المركزى، قد استقبل كل من "مصطفى.م.م" يبلغ من العمر 5 سنوات، و"مريم.ت.س" تبلغ من العمر 3 سنوات، و"كارما.م.ت"، تبلغ من العمر عامين، و"مكة.م.م" تبلغ من العمر 3 أعوام، و"ملك.م.م" تبلغ من العمر عامين، جميعهم مقيمون قرية سلمنت، دائرة مركز مشتول السوق، ومصابون بحالة قيء وهبوط.

وتبين إصابتهم بحالة تسمم دوائى بعد تناولهم جرعات دواء بالخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل، وتم نقلهم لمستشفى مشتول السوق المركزى، والتى أحالتهم لقسم السموم بمستشفى جامعة الزقازيق.