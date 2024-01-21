الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى محطة بنزين بأبوحماد فى الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب فى محطة بنزين بطريق مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

ورد بلاغ يفيد بنشوب حريق في مدخل أبوبري بمركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، وانتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق فى محطة بنزين أهالي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتبين أن سببه غير معلوم.

إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة إثر حريق فى مصنع بالعاشر من رمضان

وفى سياق متصل، شب حريق هائل بمصنع زجاج في العاشر من رمضان، نتج عنه إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية بجروح وحروق متعددة، وتم تقدير قيمة الخسائر.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالشرقية بلاغًا بنشوب حريق هائل فى مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران التى اندلعت فى الطابقين الأول والثاني، ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية هم: محمد نجيب محمد، 45 عامًا، وأشرف السيد أحمد، 42 عامًا، وعثمان عبدالمنجى محمد، 47 عامًا، و4 عمال آخرين، وهم: أحمد عطية عبدالمؤمن، 25 عامًا، ومحمد صابر محمد، 16 عامًا، وأحمد حسين السيد، 30 عامًا، وإيهاب على عبدالهادى، 48 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى وجروح قطعية بالرأس وإغماء.

وقد تم علاج وإسعاف المصابين بموقع الحريق لرفضهم جميعًا الانتقال إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، حيث تقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه، وتشكيل لجنة فنية مالية لتحديد الخسائر ومدى سلامة مبنى المصنع من عدمه.