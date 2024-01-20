"بيطري الشرقية" يُنظم قافلة توعوية وقائية مجانية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية بنى هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وذلك بحضور كلٍ من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والوقاية والابيدميولوجى بإدارة منيا القمح البيطرية ومدير وحدة بنى هلال وجميع العاملين بها وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

رش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش (500) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (200) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفى سياق متصل، أشارإبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 4 مارس 2023 قامت المديرية عن طريق (180) لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين (514 ألفًا و406) رؤس ماشية.