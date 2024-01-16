محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وظائف قيادية بمديريات التعليم والصحة والطب البيطرى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان اختبار تجديد شغل وظائف:

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة

- مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الصحة

- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم

وأكد محافظ الشرقية، أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل؛ لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة، بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، والأستاذ علي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري، والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة صان الحجر خلال عام 2023 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين؛ لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشهدت مدينة صان الحجر عددا من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.