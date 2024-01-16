الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وظائف قيادية بمديريات التعليم والصحة والطب البيطرى

لجنة
لجنة

ترأس الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية، لجان اختبار تجديد شغل وظائف:

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري

 - مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة

- مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الصحة

- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم

وأكد محافظ الشرقية، أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل؛ لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة، بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، والأستاذ علي أحمد  مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري، والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة صان الحجر خلال عام 2023 في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين؛ لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشهدت مدينة صان الحجر عددا من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

الإدارة العامة للوقاية البيطرية لجان اختبار تجديد شغل وظائف الإدارة العامة للشؤون العلاجيه عام الإدارة العامة للتعليم الفني معايير الإختبار

مواد متعلقة

إصابة شاب بطلق نارى فى الشرقية

إصابة ربة منزل اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزلها بالشرقية

متحف تل بسطا بالشرقية ينظم 43 ورشة عمل و46 ندوة خلال 2023

مصرع عامل بهبوط فى الدورة الدموية بالشرقية

تموين الشرقية يشن حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز بالزقازيق

مصرع شخص أسفل عجلات جرار زراعى بالشرقية

وزير التنمية ومحافظ الشرقية يتفقدان أعمال تطوير طريق أبوحاكم

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس