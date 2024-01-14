متحف تل بسطا بالشرقية ينظم 43 ورشة عمل و46 ندوة خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلًا عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور متحف تل بسطا بالزقازيق خلال عام 2023 م في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة، واستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

تنظيم 43 ورشة عمل

ومن جانبه اكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه خلال عام 2023 م، قام متحف تل بسطا بتنظيم عدة فعاليات، حيث تم تنظيم 43 ورشة عمل عن (الرمل الملون -رسم وتلوين قناع توت عنخ - عمل نموذج لصندوق توت عنخ أمون - حكي عن مقبرة توت عنخ آمون- الشارات الملكية - القطن المصرى – الفخراني - كتابة الاسماء بالخط الهيروغليفي - التحنيط في مصر القديمة - رسم صور لأهم معالم الشرقية - الخط المصري القديم وكتابة الأسماء- تنفيذ العلم الخاص بمواقع التراث العالمي - عمل معلقات معدنية مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة - النحت البارز- نماذج من ادوات الزينة ، كيفيه صناعه البردي - الأواني الخزفية - محاكاه لمس آثر- بورترية من تل بسطا-ايقونة قبطية - صناعة الحلي والتلوين لذوي الاحتياجات الخاصة - رسم معبودات النيل- توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة- التماثيل النصفية لأعضاء الثورة العرابية - تعليم مبادئ فن النحت - فن النحت الجداري عن المنحوتات الحيوانية - نحت المجسمات - التعرف على المعبودة باستت من خلال المستنسخات - التعرف على النظام المالي في مصر القديمة بدايةً من المقايضة وحتى سك العملات - طباعة نماذج من القطع الأثرية على قطع القماش والبردي- صناعة المبخرة في العصر الإسلامي- عمل قوالب الجبس للنحت عليها- حلي معدني - نحت على القوالب الجصية- الطين والصلصال للمعبود بس- تعليم الكتابة الهيروغليفية).

وذلك لطلبة المدارس وطلبة قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الزقازيق، وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا وزوار المعرض.

تنظيم 46 محاضرة وندوة

كما قام متحف تل بسطا بتنظيم 46 محاضرة وندوة خلال عام 2023 م عن الأتى:-( حرب أكتوبر العزة والكرامة- نصر أكتوبر - الملك توت عنخ آمون ونسبه وسبب وفاته وأهم مقتنيات مقبرته- الإرشاد السياحي- كيفية شرح مقتنيات المتحف- مبادئ كشف التزييف والتزوير في الآثار والمقتنيات الفنية- الإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات - المباخر - الأقزام في مصر القديمة - محاضرة عن آله السييتروم وارتباطها بالمعبودات -الأوانى الخزفية -نبات البردى في مصر القديمة الأسلحة في مصر القديمة- الملك توت عنخ آمون-المعبودات -الزيوت -تطور المقابر-الأقزام - الفلاح في مصر القديمة- مرض السرطان وكيفية الوقاية منه -التسامح الدينى في مصر القديمة والحديثة - محاضرة عن العدالة في مصر القديمة ومعبودتها ماعت، الامفورات في الدولة الحديثة - اللغة المصرية القديمة- الدور السياسي للمعبودة باستت في مصر القديمة - انواع الصلاصل في مصر القديمة - القرابين المقدمة للألهة باستت - اللغة الاسبانية - قناة السويس وأهميتها - النيل وأهميته - نشأة علم الآثار وأهميته - المعبد في مصر القديمة ودوره الديني والاقتصادي والثقافي - الفلاح في مصر القديمة - معبد باستت – الثورة العرابية - خراطيش الملوك في عصر الدولة القديمة والوسطى وعصر الانتقال الثاني - مخاطر الإدمان - أساسيات ومبادئ لغة الإشارة- الحضارة المصرية القديمة – الرد على ادعاءات الأفروسنتريك- خراطيش الملوك حتى الأسرة الثلاثين).

تنظيم 10 معارض مؤقتة

كما أشار مدير متحف تل بسطا انه تم تنظيم 10 معارض مؤقتة خلال عام 2023 م بعنوان (الكاتب وأدواته في مصر القديمة -لعبة مصرية - قادة وزعماء أكتوبر 1973م- الشارات الملكية في مصر القديمة -كحل ومكحلة - وقفة عرابي- لوحات الأفراد في مصر القديمة- نبات البردي في مصر القديمة- اكسسوارات قدماء المصريين) فضلًا عن تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان"الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، وذلك لعدد (30) من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والإرتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها بالإضافة لتنظيم إحتفاليات ( يوم اليتيم وعيد الشرطة وعيد الأثريين).