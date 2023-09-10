الشرقية تختتم عيدها باحتفالية كبرى بمنطقة تل بسطا الأثرية

أقامت محافظة الشرقية احتفالية كبرى بمنطقة تل بسطا الأثرية؛ تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرقية القومي.

محافظ الشرقية وقياداتها فى صدارة الاحتفال

وحضر الحفل كل من: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبدالمعطى، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، والمستشار العسكري للمحافظة، ومحمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية، والأنبا تيموثاوس أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح، والأب بيشوى كامل، راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية، وكاهن كنيسة القديس يوسف بمدينة الزقازيق، وعددًا من نواب محافظة الشرقية، ورؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشاب محمود عبدالفتاح الطاروطى، سليل الأسرة القرآنية ونجل القارئ بالإذاعة والتليفزيون الدكتور عبدالفتاح الطاروطي.

وفى كلمته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تبتهج بعيدها الموافق 9 سبتمبر، وهو يتزامن مع عيد الفلاح كون محافظة الشرقية زراعية من الطراز الأول، إلى جانب الاحتفال بالمناسبة الهامة، يوم تصدر فلاحى الشرقية لظلم الخديو ووقف الزعيم أحمد عرابى أمامه مطالبا بحرية الشعب.

افتتاحات متوالية لمشروعات تنموية كبرى تزامنا مع عيد الشرقية القومى:

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت وستشهد عددا كبيرا من الافتتاحات للمشروعات القومية والتنموية، بالإضافة إلى عددا من المناسبات، وصولا لمهرجان الخيول العربية، المقرر إقامته أواخر شهر سبتمبر، وعلى مدار 3 أيام.

وأدى خالد بيومى، نقيب موسيقيين الشرقية فقرة فنية أدى فيها أغانى وطنية وأغنية خاصة بالشرقية، كما أدى المطرب محمد عبدالمنعم فقرة غنائية، عقبها تقديم أوبريت عن فلاحين الشرقية، ثم فقرات غنائية “موسيقى عربية ”.

وفى سياق متصل، وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرقية القومي، شهدت المحافظة بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمُقامة على مساحة 1436م.

احتفال محافظة الشرقية بمنطقة تل بسطا الأثرية

احتفال محافظة الشرقية بمنطقة تل بسطا الأثرية

احتفال محافظة الشرقية بمنطقة تل بسطا الأثرية