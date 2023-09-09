محافظ الشرقية يشهد التشغيل التجريبي لمحطة مياه العدوة بتكلفة 60 مليون جنيه

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمُقامة على مساحة 1436م، وذلك تمهيدًا لافتتاحها رسميًا لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

شرح تفصيلي

قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري (العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين).

تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

تنفيذ 6 مشروعات

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز (الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس) بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنيه، من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة ، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.