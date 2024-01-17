الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق تناقش "أثر عيوب الإراده علي إبرام عقد البيع الالكتروني"

جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة

ناقش  الباحث أحمد وجدى أحمد أبو عامر رسالة دكتوراة  بعنوان " أثر عيوب الادارة على ابرام عقد البيع الاكتروني"، بكلية الحقوق في جامعة الزقازيق.

تشكلت لجنة المناقشة من: الدكتور ممدوح محمد خيرى المسلمى استاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق الزقازيق عضوا ومناقش، والدكتور محمد عادل عبد الرحمن استاذ القانون المدنى ووكيل كلية حقوق الزقازيق سابقا (مشرفا ورئيسا )، والدكتور حمدى احمد سعد استاذ القانون المدنى وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا عضوا ومناقشا. 

جاء ذلك بحضور رموز القضاء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى النقابات المهنية بالشرقية وحشد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال.

و تناولت الرسالة مناقشة العقود الذكية والبلوك تشين وعملة البيتكوين، وقد أشادت لجنة المناقشة بالرسالة وموضوعها.

وأصدرت اللجنة قرارها بمنح الباحث درجة الدركتوراة بتقدير إمتياز، وذلك وسط حضور عدد كبيرمن أصدقاء وزملاء وأسرة الباحث.

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ابرام عقد البيع الاكتروني كلية الحقوق جامعة الزقازيق لجنة المناقشة ممثلى النقابات المهنية كلية الحقوق في جامعة الزقازيق القانون المدني

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