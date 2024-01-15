لمتابعة المشروعات.. 2233 جولة ميدانية لمحافظ الشرقية بالمراكز والقرى

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية المحافظة، يهتم بالجولات والزيارات الميدانية لمتابعة بنفسه جميع المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة.

وأشارت إلى أن محافظ الشرقية قام بعدد 2233 جولة ميدانية صباحية ومسائية منذ توليه مسؤولية المحافظة، حيث قام بتفقد المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.

ووجه المحافظ بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى زيارة المدارس قبل بداية العام الدراسي للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية طوال العام الدراسي.

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه في عام 2023، قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بـ 328 جولة ميدانية صباحية ومسائية، حيث قام بالمتابعة المستمرة لجميع الخطوات التي تتخذ بشأن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وذلك لتطوير 41 قرية بمركز الحسينية. كما تفقد المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة في قطاعات مختلفة مثل: مياه الشرب والصرف الصحي، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الصحة، الإسعاف، الري، الاتصالات، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الثقافة، الطب البيطري، الإسكان، والطرق والكباري.

كما تابع محافظ الشرقية خلال جولاته الميدانية أعمال الرصف والتطوير الجارية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والإسكان والكبارى والأنفاق وتطوير عواصم المدن والمشروعات الاستثمارية وتوصيل الغاز الطبيعى وفتح محاور مرورية جديدة ووحدات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة ومكاتب التأمينات الاجتماعية في نطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وخلال جولاته الميدانية، تابع محافظ الشرقية سير العمل في مشاريع الرصف والتطوير، حيث جار تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد مشروعات البنية التحتية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات في قطاعات التعليم والإسكان والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عواصم المدن والاستثمارات، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي، وإنشاء محاور مرورية جديدة، وتطوير وحدات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، فضلًا عن مكاتب التأمينات الاجتماعية.

وفي جولاته المفاجئة، ركز المحافظ على حالة النظافة والإشغالات في الشوارع، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود النظافة والتجميل، وإزالة المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين بصفة دورية لضمان سلاسة حركة السير وسلامة مرور المواطنين. أيضًا، تابع سيادته التزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة حسب قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، وأشرف على حملات لإزالة الإشغالات من الأسواق للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز.

وتحقيقًا لمبدأ إثابة المجتهد ومجازاة المقصر أشارت المتحدثة الرسمية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قام خلال جولاته المفاجئة بنطاق المحافظة بإثابة وصرف مكافأة مالية لعدد (50) من العاملين بالوحدات المحلية والمدارس لتقديمهم خدمات متميزة للمواطنين والطلاب والتزامهم بتوقيتات العمل الرسمية، وكذلك الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية لانتظام سير العمل والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن استقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفيات بالإضافة لأدائهم المتميز ومجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قام محافظ الشرقية خلال جولاته المفاجئة بإنهاء تكليف عدد (191) موظف من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالمراكز والمدن والأحياء (رئيس مركز - نائب رئيس مركز - سكرتير مركز - رئيس وحدة محلية - سكرتير وحدة محلية )، فضلًا عن توقيع الجزاء على عدد (2888) موظف من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية والصحية المختلفة لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك خلال الجولات المُفاجئة على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن المسئول الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها، وأن العمل المكتبي أول طريق الفشل.