الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ4 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع أبو حماد

ابو حماد
ابو حماد

 أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة وإزالة الاشغالات من الشوارع، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بشارعي النحالين والكنيسة والشوارع الجانبية بمنطقة وسط المدينة، بإجمالي مساحة مسطحة 17 ألف متر مربع وبتكلفة 4 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

و شدد  الدكتور ممدوح غراب، على صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

 لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول أعمال التطوير

و التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم حول أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

و أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد  مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

جولة تفقدية مدينة أبو حماد محافظ الشرقية إزالة الاشغالات تركيب بلاط الأنترلوك

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