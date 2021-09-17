الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 فى حريق هائل بمصنع زجاج بالعاشر

حريق هائل بمصنع زجاج
حريق هائل بمصنع زجاج بالعاشر

شب حريق هائل بمصنع زجاج في العاشر من رمضان نتج عنه إصابة 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية بجروح وحروق متعددة، وجارى تقدير قيمة الخسائر.

 

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية بلاغا بنشوب حريق هائل فى مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد محمد العادلى حيث تمكنت من محاصرة النيران التى اندلعت فى الطابقين الأول والثاني ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة وإخمادها.

 

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية وهم “محمد نجيب محمد 45 عاما واشرف السيد احمد 42 عاما وعثمان عبد المنجى محمد 47 عاما” و4 عمال آخرين وهم “احمد عطية عبد المؤمن 25 عاما ومحمد صابر محمد 16 عاما واحمد حسين السيد 30 عاما وايهاب على عبد الهادى 48 عاما” بحروق من الدرجة الأولى وجروح قطعية بالرأس وإغماء.

 

وقد تم علاج وإسعاف المصابين بموقع الحريق لرفضهم جميعا الانتقال إلى المستشفى.

 

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث تقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتشكيل لجنة فنية مالية لتحديد الخسائر ومدى سلامة مبنى المصنع من عدمه.

حريق هائل مصنع زجاج مدينة العاشر من رمضان قوات الحماية المدنية حروق متعددة

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