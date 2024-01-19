رئيس نادى الشرقية لـ"الدستور": طفرة بالقطاعات الرياضة خلال موسم 2023

قال الدكتور حمدى مرزوق، رئيس نادى الشرقية الرياضى، إن النادى استطاع خلال الموسم الرياضى الماضى 2023/ 2024، تحقيق العديد من الإنجازات فى عدد من القطاعات الرياضية داخل النادى، لافتا إلى أنه جار العمل على المزيد من التطوير فى جميع فرق النادى وقطاعاته.

وأضاف “مرزوق” فى تصريحات خاصة، لـ“الدستور”، أن نادى الشرقية الرياضى يعمل بجدية على تخليص النادى من أزماته المالية، وخلق مناخ استثمارى قادر على تحقيق قدرات مالية فى النادى لمعاونة الإدارة فى تحقيق التقدم والعودة بالنفع المالى، الذى يمكن الفرق الرياضية من الوصول لمراكز متقدمة والسفر والمشاركة فى البطولات، لا سيما البطولات التى تقام خارج مصر.

وأوضح رئيس النادي أن هناك عددًا من النجاحات الهامة خلال الموسم الرياضى المنقضى، فى عدة قطعات أبرزها قطاع الهوكي، حيث نجح الفريق الأول لهوكي الرجال في حصد بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثانية على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخ النادي، وبذلك يواصل تربعه على عرش إفريقيا وتحطيم الأرقام القياسية العالمية.

كما تصدر الفريق قمة الدوري ويواصل الفريق استعداداته للمشاركة في الدورة السداسية للدوري، التي ستبدأ في منتصف شهر أبريل المقبل.

كما حصد الفريق الأول لهوكي السيدات جميع بطولات الاتحاد المصري للهوكي والتي شارك فيه، فقد نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس وبطولة السوبر.

واستكمل “مرزوق” أنه فى قطاع كرة القدم، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تربعه على قمة المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث التي تضم أندية الشرقية والمنوفية، برصيد 32 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وبلا هزيمة حتى الآن، بعد أن خاض الفريق 12 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في مبارتين.

وفى قطاع كرة اليد تم تكوين الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي هذا الموسم وشارك في دوري المنطقة ونجح في تصدر الدوري والفوز في جميع المباريات دون هزيمة، ليخوض الفريق دورة مجمعة في الاول من شهر فبراير المقبل بمدينة أسيوط بصعيد مصر، التي يتباري فيها عدد 4 فريق، والمؤهلة إلي دوري الدرجة الأولي الموسم المقبل.

وعن قطاع الكرة الطائرة، قال رئيس نادى الشرقية، إنه يشارك فريق الآنسات الدرجة الأولي ببطولة الدوري الممتاز ب ويزاحم الفرق المشاركة من أجل الصعود لدوري الممتاز أ، كما يشارك فريق الناشئين تحت 17 سنة ببطولة الجمهورية وينافس على الترتيب العام لحصد مركز متقدم بالبطولة، ويشارك فريق الناشئات تحت 15 سنة ببطولة الجمهورية لأول مرة هذا الموسم.

وأوضح رئيس نادى الشرقية، أن قطاع الجمباز حقق لاعبو النادي للجمباز الفني 63 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر، وعدد 59 ميدالية متنوعة ببطولات الجمهورية المختلفة. قطاع كرة السلة، كما حقق لاعبو النادي لجمباز الإيروبك عدد 19 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر، وعدد 22 ميدالية متنوعة ببطولات الجمهورية المختلفة.

وفى قطاع كرة السلة، يشارك النادي هذا الموسم بالفريق الأول رجال في دوري المنطقة، واستطاع أن يحصد المركز الأول بالبطولة، ويشارك حاليًا في الدورة المجمعة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى ب رجال الموسم المقبل، وقطاع الكاراتيه حقق لاعبو النادي عدد 11 ميدالية متنوعة ببطولات الجمهورية المختلفة، وعدد 89 ميدالية متنوعة ببطولات المنطقة المختلفة.

أما عن قطاع التايكوندو، فقد حصد لاعبو النادي عدد 97 ميدالية متنوعة ببطولات الجمهورية المختلفة، وعدد 119 ميدالية متنوعة ببطولات المنطقة المختلفة، وفى قطاع الكونغ فو حصد لاعبو النادي عدد 8 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية تحت 7 سنوات، وعدد 10 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية تحت 8 سنوات، وعدد 11 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية تحت 9 سنوات، وعدد 1 ميدالية ذهبية وأخرى فضية ببطولة الجمهورية تحت 10 سنوات، وقطاع تنس الطاولة

ويشارك الفريق الأول لتنس الطاولة رجال في دوري الممتاز ب هذا الموسم، ونجح الفريق في خوض الدورة المجمعة والمقرر إقامتها في الثامن من شهر فبراير المقبل للمنافسة على الصعود لدوري الممتاز أ الموسم المقبل، ويشارك الفريق الأول لتنس الطاولة آنسات هذا الموسم في دوري الممتاز أ ويتنافس مع أندية الأهلي والزمالك وسموحة والجزيرة

واختتم رئيس نادى الشرقية، أنه علي الصعيد الاجتماعي فقد نظم نادي الشرقية العديد من اللقاءات الطبية تضمنت كافة التخصصات الطبية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادي.

كما كان نادي الشرقية سباقا في عقد واستضافة العديد من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات لحس أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في الاستحقاقات السياسية كان آخرها استحقاق الانتخابات الرئاسية.