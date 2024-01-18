الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

جانب من تفقد الامتحانات
جانب من تفقد الامتحانات

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 - 2024 بمدارس مدينتيِّ أبو حماد، والزقازيق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد سمير شحاتة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 283 طالبة واطمأن من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بمدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والتي تضم لجنتين لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية لاستيعاب 38 طالبًا وطالبة ولجنة لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية لاستيعاب 8 طلاب.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 18 لجنة تستوعب 349 طالب وطالبة مؤكدا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب بالتنسيق مع مديرية الأمن.

كما حرص المحافظ على متابعة سير انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي شعبة علمي علوم بالمدرسة والتي تضم 9 لجان لاستيعاب 179 طالبًا وطالبة لتأدية الامتحان في مادة الفيزياء معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت اليوم الخميس، في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، في مادة الدراسات الاجتماعية، ويبلغ 141502 طالبًا وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الشرقية لجان امتحانات أبو حماد إدارة شرق الزقازيق سلامة الطلاب

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