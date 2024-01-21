استمرار تدريب ترقى معلمى الأزهر بالمنطقة الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة التدريب تستكمل تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهرالشريف بمنطقة الشرقية المستهدفين للترقية ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، وذلك من خلال عشر قاعات للتدريب تخفيفًا وتيسيرًا على المعلمين، حيث تعقد التدريبات بمقر إدارة فاقوس وتستهدف معلمي الأزهر بإدارتي فاقوس ومنشأة أبو عمر.

وأضاف رئيس المنطقة، أن تدريبات هذا الأسبوع تعقد في الفترة المسائية، نظرًا لانعقاد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشاد رئيس منطقة الشرقية بحسن التنظيم والترتيب، موجهًا الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن الإدارة واختيار أفضل المدربين مراعيًا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع دون التأثير على أعمال الامتحانات.



من جانبه، أوضح د. السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب (يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي. وعلى المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن أعمال التدريب تُعقد تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مظهر حماد، وعادل قطب مدير الإدارة العامة للتدريب.

في سياق متصل، افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، بعد تجهيزه ورفع كفاءته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.