السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مركز استخراج بيانات نجاح الشهادات الأزهرية إلكترونيًا بالشرقية

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، بعد تجهيزه ورفع كفاءته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.

وقال "الجنيدي" إن المركز تم تزَويده بسرعة إنترنت فائقة وَتم الاستعانة بأفضل المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور.

من جهته، أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن المركز تم تزويده بثلاثة منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات، فالمنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، َوالمنفذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية "فتيات"، والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية "بنين"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات. 

وقال محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، إنه تم رفع كفاءة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، حيث تم تزويد المركز بأربعة خطوط لتمكين المركز من استخراج بيانات النجاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية منذ عام ٢٠١٣م  حتى العام الدراسي الحالي لجميع الطلاب والتلاميذ لكل الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وتتراوح السعة الإنتاجية للمركز يوميًا من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ بيان نجاح بمختلف المراحل.

استجابة استخراج إدارة الامتحانات الأزهر الشريف الإدارة المركزية الاستعانة

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة البحيرة

بالدرجات.. نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة