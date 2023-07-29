افتتاح مركز استخراج بيانات نجاح الشهادات الأزهرية إلكترونيًا بالشرقية

افتتح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الإلكتروني لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادات الأزهرية بمقر ديوان عام المنطقة، بعد تجهيزه ورفع كفاءته ليستوعب الأعداد المتزايدة من طلاب الأزهر الشريف.

وقال "الجنيدي" إن المركز تم تزَويده بسرعة إنترنت فائقة وَتم الاستعانة بأفضل المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور.

من جهته، أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن المركز تم تزويده بثلاثة منافذ رئيسية لإصدار بيانات النجاح للشهادات، فالمنفد الأول لاستخراج بيانات النجاح لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، َوالمنفذ الثاني لاستخراج بيانات الثانوية الأزهرية "فتيات"، والثالث لاستخراج بيانات النجاح للثانوية الأزهرية "بنين"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات.

وقال محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، إنه تم رفع كفاءة الأجهزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، حيث تم تزويد المركز بأربعة خطوط لتمكين المركز من استخراج بيانات النجاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية منذ عام ٢٠١٣م حتى العام الدراسي الحالي لجميع الطلاب والتلاميذ لكل الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وتتراوح السعة الإنتاجية للمركز يوميًا من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ بيان نجاح بمختلف المراحل.