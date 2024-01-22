بـ مليون و500 ألف جنيه.. استكمال أعمال الرصف والتطوير بنطاق حى ثانى الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع شعبان أبوالفتوح رئيس حي ثانى الزقازيق، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وكلف المحافظ رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلًا أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس حي ثانى الزقازيق، أنه جار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجنانه وتفريعاته بمنطقة حسن صالح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 باعتماد مالي مليون و500 ألف جنيه على مساحة 4000 متر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

فى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.