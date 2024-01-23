الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الشرقية: إحالة طالبين غشّا بالموبايل للتحقيق

امتحانات
امتحانات

قررت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الشرقية، إحالة طالبين للتحقيق، بعد محاولتين للغش عبر المحمول، فى أثناء تأدية امتحان مادة الهندسة، بمركزى ديرب نجم، وأولاد صقر.

رصدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، محاولات للغش بالمحمول فى لجنتى صافور بديرب نجم وأم المؤمنين بأولاد صقر، على الفور، تمت إحالة الطالبين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم عدم وجود أى شكاوى أو صعوبات فى الامتحان، وأن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.

محافظ الشرقية مديرية التربية والتعليم محاولات للغش صافور بديرب نجم إحالة الطالبان للتحقيق

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