إصابة 8 أشخاص فى حريق عمارة سكنية بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حريق التهم طابقين من عمارة سكنية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى جامعة الزقازيق كلا من "محمد. م. ه" 14 سنة، مصابا بجرح قطعي بالجبهة، و"محمد. ا. ع" 15 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف اليسرى، و"محمد. م. م" 32 سنة، مصابا بحالة اختناق.

كما أصيب كل من "كريم. ص. ع" 25 سنة، "أحمد. ر" 25 سنة، و"أحمد. م. م"، 19 سنة، "محمد. ر. ع" 22 سنة، و"علا. ع. غ" 34 سنة، بحالات اختناق، وقد تم إسعافهم فى مكان الحادث، وجميع المصابين مقيمون بعزبة السرو ببنى عامر بدائرة مركز الزقازيق.

وتبين وقوع حريق هائل في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق، والتهم الحريق الطابقين الأول والثاني، وتم نقل المصابين الثلاثة الأوائل لمستشفى جامعة الزقازيق، وإسعاف باقي المصابين في مكانهم.