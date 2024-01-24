بينهم طفل رضيع.. مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة فى الشرقية

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية مصرعهم، منذ قليل، فى وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف مياه مصرف بدائرة مركز ديرب نجم وتم نقلهم لمستشفى ديرب نجم المركزى، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.



استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى كل من: عمارة عمارة، 65 سنة، ومحمد عمارة، 35 سنة، ونجله " عبدالرحمن "، وطفل رضيع بعمر شهر واحد، وأميمة السيد، 55 سنة، وإسراء السيد، 28 سنة " جثث هامدة" جميعهم من اسرة واحدة

وتبين مصرعهم فى وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه مصرف بناحية كوبري منشأة قاسم في اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم

وانتقل مرفق الاسعاف لمكان الواقعة، وتم نقلهم لمستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم جميعا بثلاجة حفظ الموتى احين ورود قرار النيابة العامة بشانهم وتكثف الاجهزة الامنية بالمحافظة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وفى سياق متصل، لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، في وقوع حادث تصادم، بطريق مدينة القرين، بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القرين، باستقبال حالة وفاة لطفلة، وإصابات لـ 3 أشخاص، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل، بتروسيكل، فى طريق مفارق نصار، بمدينة القرين.

وأسفر عن ذلك مصرع الطفلة “سلمى أ.م” تبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة شقيقتها الطفلة “شهد” تبلغ من العمر ١٢ عاما، وشقيقتها الأخرى “ نورا ” ١٧ عاما، ووالدهم “ أ.م.م” 40 عاما، جميعهم مقيمين بالبازات، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية، مصابين بكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القرين، فيما يجرى تلقى المصابين للعلاج اللازم.