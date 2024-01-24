السبت.. انطلاق أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة الأزهرية أنهت الاستعدادات لبدء أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م حيث قد تم ندب أفضل المعلمين ممن يقومون بالتدريس الفعلي لتلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما تم الاجتماع برؤساء المراكز والمواد الدراسية كافة.

وجرى التأكيد على تفعيل الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح والدقة التامة في تصحيح فقرات كل سؤال وعدم ترك أي جزئية بدون تصحيح مع اعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.



فيما أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الابتدائية السبت الموافق ٢٧ يناير ٢.٢٤، وأنه تم تجهيز معهد الصفوة الإبتدائي النموذجي، ومعهد النحال الإبتدائي كمقرين لتصحيح مواد الشهادة الإبتدائية.



وبالنسبة للشهادةالاعدادية، قد تم تخصصص معهد السادات الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، كما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي بنين مقرًا للمواد الشرعية بجانب معهد بنين الزقازيق الثانوي ليكون مقرا للمواد العربية.

وفى سياق متصل، أعلنت المنطقة الأزهرية بالشرقية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن انتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والمنعقدة بلجنة السادات الثانوية بنين المنعقدة بمعهد الصفوة النموذجي الإبتدائي بنين والتي تضم 21 لجنة امتحانية فرعية تستوعب 264 طالبا بالقسم العلمي يؤدون الامتحانات في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

واطمأن محافظ الشرقية على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، وتأكد المحافظ من تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.