الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 500 كيلو لحوم "فاسدة" في الشرقية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة  الصحية - مجالس المدن)، نفذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢٥) محضرا وضبط (٥٠٠ كجم) ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن ودهون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

مجازر الدواجن مدير مديرية الطب البيطري الرقابة الإدارية حملات تفتيشية سوق اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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