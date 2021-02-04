«تموين الشرقية» تصادر 27 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

صادرت مديرية التموين بالشرقية، 27 طنا و710 كيلو جرام، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 207 لسنة جنح أ د ط 2021، ضد "م. ع.م" لإدارته مخزن للمواد الغذائية والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية، وتم التحفظ على 23 طن زيت تمويني، وطن و830 كيلو جرام مكرونه، وطن و380 كيلو جرام أرز، 500 كيلوجرام سكر، و642 كرتونة منظفات".وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة مستمرة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.