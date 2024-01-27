السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالشرقية

محمود عبد العظيم
محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي تهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الفردية والجماعية وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة

أوضح أن المحافظة تضم مركزين لتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنادى السكة الحديد بمدينة الزقازيق ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

وفى سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيال صالحة لبناء وخدمة الوطن.

 

البطولات الرياضية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأنشطة والمبادرات الادارة العامة للرياضة نوادي المراة

مواد متعلقة

أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.. التحريات أولية تكشف سبب حادث الشرقية

5 سقطت بهم السيارة في ترعة.. صور الأسرة ضحية حادث "ديرب نجم" بالشرقية

بينهم طفل رضيع.. مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة فى الشرقية

الأول من نوعه في مصر وإفريقيا.."الدستور" داخل معمل بحوث الثروة السمكية

ضبط 500 كيلو لحوم "فاسدة" في الشرقية

السبت.. انطلاق أعمال تقدير درجات الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالشرقية

إصابة أسرة باشتباه تسمم بعد تناول مواد غير معلومة في الشرقية

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟