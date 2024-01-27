السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على شخصين من المتهمين في واقعة قتل شاب بالزقازيق

المتهمين
المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على شخصين من المهتمين في واقعة قتل شاب، بمدينة الزقازيق، فى وقوع مشاجرة.

 

جرى حجز كل من المتهمين، "هاشم.ا.ه"، وشقيقه “أسامة” بعد أن قام أحدهما بتسليم نفسه، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الآخر، وذلك من أصل 6 متهمين، 5 أشقاء ووالدهم.

 

وروى شهود العيان، أن مشاجرة كانت قد اندلعت منذ شهر بين المتوفى وبين أقاربه، واندلعت مرة أخرى يوم السبت الماضي، قام على أثرها المتهمون بالتجمع حول المجنى عليه، وانهالوا عليه بالضرب بالشوم والأسلحة، مما أسفر عنه إصابته، التي تم نقله على أثرها لمستشفى جامعة الزقازيق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

 

جرى تشييع جنازته اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد البوشى، بمنطقة كفى الإشارة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

 

يذكر أنه قد لقى شخص مصرعه، بعد أسبوع من إصابته، على يد أقاربه فى مشاجرة وقعت بينهم بمدينة الزقازيق.

 

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