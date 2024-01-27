محافظ الشرقية: إحالة المقصرين فى عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق بأبوكبير

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمراربتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بأبوكبير لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر جمعية طوخ القراموص للإصلاح الزراعي التابعة لمنطقة أبوكبير للإصلاح الزراعي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

وفي سياقٍ متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.