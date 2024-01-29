الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثورعلى طفل حديث الولادة عاريا فى صندوق قمامة بالشرقية

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

عثرأهالى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على طفل حديث الولادة ملقى داخل القمامة، وتم اخطار الإجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

وورد بلاغا بمنطقة عزبة الجمباز بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية يفيد بالعثورعلى طفل لم يمرعلى ولادته أكثر من ساعتين ملقى فى القمامة.

حيث سمع إحدى المارة صوت بكاء طفل رضيع وبالبحث عن مصدر الصوت، وجد الطفل ملقى داخل صندوق القمامة عاريا فى تلك الاحوال الجوية السيئة والبرودة القارسة، حيث قامت سيدة كانت شاهدة على الواقعة  بأخذ الطفل وإرضاعة وتوفير ملابس له لحين حضور الشرطة، واتخاذها اللازم.

وعلى الفورحضرت الشرطة لتسلم الطفل واتخاذ مايلزم سواء بالعثورعلى ذويه او ايداعه احدى دور الرعاية.

 

طفل رضيع مدينة ازقازيق صندوق قمامة الأجهزة الأمنية عزبة الجمباز

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