الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مصنع طوب بالشرقية

اصابة
اصابة

أصيب 3 أشخاص منذ قليل، إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مصنع بمركز منيا القمح، وتم تقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كل من " عبد المنعم ال.ش.م"، 43 سنة، مقيم زفتى، محافظة الغربية، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالقدمين والذراعين والجبهة، و" ابو طالب.ر.ص"، 18 سنة، مقيم بالصف، محافظة الجيزة، مصاب بحروق بالقدم والذراع الايمن، و" حمزة.ع.م" 72 سنة، نقيم قرية كفر شلشلمون، مركز منيا القمح، مصاب بحروق باليدين والقدمين والوجه بنسبة 35 %.

وتبين إصابتهم فى انفجار انبوبة غاز، اثناء عملهم داخل مصنع طوب بقرية كفر شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

انفجار أنبوبة إصابة أشخاص قريةكفرشلشلمون مصنع طوب منيا القمح

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