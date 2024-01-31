محافظ الشرقية يكرم خريجي الدفعة الأولى من مبادرة "1000 مدير مدرسة"

كرَّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 40 مدير مدرسة من الكوادر الشابة من أبناء المحافظة خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة وذلك لتميزهم واجتيازهم البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم وتجهيزهم لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وتأهيل جيل واعٍ وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، مؤكدًا استمرار تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة من طرق التعليم الحديثة والتي تستهدف تغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقي المعلومات فقط بل الاستفادة من نظام تعليمي متكامل يكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

وقال المحافظ: "أنتم قادرون على إحداث النقلة والطفرة في نظم التعليم فأنتم النواة الحقيقية في تطوير نظمه والدفع به في الاتجاه السليم وكذلك تنفيذ استراتيجيات التعليم بطرق حديثة ومنهج إداري جديد يحقق الفائدة للجميع، مؤكدًا أنه دائم المرور على المدارس للمتابعة والتقييم والتأكد من تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب مطالبًا الجميع بعدم التأثر بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي فنحن شركاء في الحفاظ على الوطن وحماية الأجيال القادمة ونبذل قصارى جهدنا للنهوض بمنظومة التعليم".

ومن جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هم باكورة الإدارة الحديثة لإحداث تغيير في التعليم وطرقه لافتًا إلى أنه من أهم مواصفات المدير الجيد أن يكون قائدًا وديناميكيا متحركًا يستوعب العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور ولدية القدرة على احداث التغيير ويمتلك المواءمة لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ولديه علاقه متوازنة مع المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لبناء الانسان المصري قائلًا: "أنتم اليوم أصحاب حلم ومشروع لبناء مصر علينا الدور الأكبر في تنمية الطلاب ضعاف القراءة والكتابة في المدارس ورعاية المبدعين والمبتكرين لإحداث الفارق وتخريج أجيال قادرة على بناء وتنمية المجتمع".

قدم مديرو المدارس المكرمون الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير وتقديم كل أوجه الدعم المساندة لهم بمدارسهم المختلفة لتصبح منارة للعلم والمعرفة وتسهم في تقديم تعليم جيد ينعكس على تقديم خريج متميز يشارك في بناء مصر الجديدة.