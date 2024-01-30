إصابة طفلة بحالة مرضية تناولت مادة كاوية بالمنزل بالشرقية

أصيبت طفلة بمحافظة الشرقية، لم يتجاوز عمرها الـ7 سنوات، بحالة مرضية شديدة، بعد ان تناولت مادة كاوية بالمنزل عن طريق الخطأ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى الطفلة "حنان. م.ص" لم يتجاوز عمرها الـ 7 سنوات، مقيمة قرية السكاكرة، دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مصابة بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن.

تفاصيل الواقعة

وتبين وقوع إصابتها بعد ان تناولت مادة كاوية " بطاس"، عن طريق الخطأ فى منزلها وتم نقلها لمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق آخر، أصيب طفل صغير بإصابات بالغة بالرأس، إثر سقوطه من شرفة المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة الطفل (م.م.ا) البالغ من العمر 6 سنوات، بكسر في قاع الجمجمة، إثر سقوطه من الطابق الثاني، من شرفة المنزل بشارع المدينة المنورة بالحي العاشر، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وتم نقله لمستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان لمحاولة إسعافه.