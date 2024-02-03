حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ،قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصنافين بالتصدى لحالة بناء مخالف بقرية المجازر التابعة للوحدة المحلية بالصنافين بالدور الأرضى على مساحة ١٠٠ متر وتمت الإزالة كليا، وبالوحدة المحلية بالجُديدة تم إزالة بناء مخالف عباره عن سور بقرية ميت بشار التابعه للوحده المحليه بالجديده الدور الأرضى على مساحة ١٠٠ متر وتمت الإزالة كليا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع وإزالة الإعلانات والبنرات المخالفة وغير مرخصه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمنطقة تقسيم المعلمين من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق،كما قامت رئاسة الحي بحمله لرفع الاشغالات من ميدان عرابى وشارع البوسطه وشارع سعد زغلول وشوارع منطقة حى الزهور ومنشية اباظه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.