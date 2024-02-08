7 سنوات لميكانيكى بتهمة قتل جاره أثناء مشاجرة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة ميكانيكي بـ السجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بقتل جاره بـ"حجر طوب" إثر مشاجرة بينهما في عزبة السلام بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية كل من المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب.

كشف أمر الإحالة ع أن المتهمين "خالد.س" و"إ.س" و"أ. س" و" "م.س" و"ش.س" و"م.س" استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه المجني عليهم "عطوة" و"محمد" و"هلال"، كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم الأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص- آتٍ وصفها على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت في ذات الزمان وبذات المكان بجريمة قتل المجني عليه الأول "عطوة" عمدًا بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، إثر خلاف بينهم وما إن ظفروا به حتى سدد له الأول منهما ضربة "طوبة" أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "طوب- حجارة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في القضية.