تأجيل محاكمة عامل بمقهى قتل صديقه في الزيتون للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل بمقهى، متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما في منطقة الزيتون، إلى جلسة غدًا الخميس.



وتبين أن المتهم عامل بمقهى شب بينه وبين المجني عليه زميله في العمل خلاف، فعقب عودته من العمل توجه إلى غرفته في السكن الذي يجمعهما وتعدى عليه بسلاح أبيض -سكين- ومزق جسده.



وأثبتت شهادة الشهود نية المتهم في التعدي على المجني عليه وتمزيق جسده أمامهما وحاولوا منعه من التعدي عليه لكن مخططهما باء بالفشل.



وتبين أن المجني سقط على الأرض وعندما حاولوا إسعافه توفى في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف، فأبلغوا النجدة.