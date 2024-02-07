الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حرقه وهو نائم".. محاكمة متهم بقتل صديقه في الزيتون

متهم
متهم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بعد قليل، جلسة محاكمة ميكانيكي متهم بقتل صديقه حرقًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الزيتون.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بمقتل شاب إثر إشعال النيران فيه بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بحروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشف التحريات الأولية حول الواقعة، أن وراء ارتكابها صديق المجني عليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وفي يوم الواقعة، أضرم المتهم النيران بالضحية خلال نومه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

محكمة جنايات القاهرة عابدين قتل مديرية امن القاهرة الزيتون

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