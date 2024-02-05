الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل جاره بالسلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بالشروع فى قتل جاره لخلافات بينهما في منطقة السلام.

و أقرالمتهم خلال تحقيقات النيابة أنه ارتكب الواقعة لخلافات مع المجني عليه طعنه بسلاح أبيض “مطواة” أثناء عودته من عمله في المساء ولاذا بالفرار.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا باستقبال المستشفي العام المجني عليه مصاب بإصابات متفرقة.

بالانتقال تبين إصابته من جاره سائق لتشاجره معه أكثر لخلافات الجيرة بينهما وبعمل التحريات اللازمة وإعداد الاكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 3 سنوات منطقة السلام تحقيقات النيابة الدستور حوادث الدستور

مواد متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمراغة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟