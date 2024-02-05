المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قتل جاره بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بالشروع فى قتل جاره لخلافات بينهما في منطقة السلام.

و أقرالمتهم خلال تحقيقات النيابة أنه ارتكب الواقعة لخلافات مع المجني عليه طعنه بسلاح أبيض “مطواة” أثناء عودته من عمله في المساء ولاذا بالفرار.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا باستقبال المستشفي العام المجني عليه مصاب بإصابات متفرقة.

بالانتقال تبين إصابته من جاره سائق لتشاجره معه أكثر لخلافات الجيرة بينهما وبعمل التحريات اللازمة وإعداد الاكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.