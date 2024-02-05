الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمراغة

متهم
متهم

 

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الاثنين، تاجر مخدرات في مركز المراغة يبيع الحشيش والميثامفيتامين، بالسجن المشدد 10 سنوات 

 

وصدرالحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى.

 

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث في مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، لى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتوصلت تحريات إلى صحة ما ورد من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية بالقبض على المتهم وبمواجهته اعترف  بحيازته للمواد  المخدرة بقصد الإتجار وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج الحشيش والميثامفيتامين المستشار حمدى عبد العزيز تاجر مخدرات الحكم على تاجر مخدرات تجارة المخدرات

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