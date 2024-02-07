تأجيل محاكمة ميكانيكي بتهمة قتل زميله في العمل بالزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ميكانيكي متورط في قتل زميله بالعمل بسبب خلافات سابقة إلى جلسة غدًا 8 فبراير.



وتبين من التحقيقات عن أن المتهم يعمل مع المجني عليه في ورشة ميكانيكا بمنطقة الزيتون، ويوم الواقعة نشبت بينهما خلافات أدت إلى إشعال المتهم النيران في ملابس صديقه خلال نومه.



وتبين أن المتهم اشعل النيران في ملابس صديقه بولاعة ومنها امتدت النيران إلى عموم جسده ومدعيًا أن الورشة كان بها ماس كهربائي.