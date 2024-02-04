التحقيق مع 5 متهمين بإضرام النيران في فيلا بالمقطم

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق مع 5 متهمين بإضرام النيران بفيلا وسرقة بعض محتوياتها في منطقة المقطم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن المتهمين أضرموا النيران في الفيلا وسرقوا بعض محتوياتها، عن طريق اقتحام باب الفيلا واشعال نيران داخل إحدى غرف النوم لإخفاء جريمتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بسفر مالك الفيلا اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين.

وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط «مبلغ مالى، مشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة».

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.